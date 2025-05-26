8. Sınıf LGS 4x4'lük Bitirme Kampı | Canlı Program

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Program Adı:

8. Sınıf LGS 4x4'lük Bitirme Kampı | Canlı Program



Program Türü:

Canlı Program





Program Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:

26 Mayıs 2025 - 8 Haziran 2025





LGS Eğitimci Kadrosu:

Türkçe: Aker Kartal

Matematik: Harun Özdemir

Fen Bilimleri: Burhan Boztaş

İnkılap Tarihi: M. Celal Özyıldız





Toplam Canlı Ders Saati:

42 Ders Saati Canlı Eğitim



Program İçeriği:



42 ders saati sürecek konu tekrarı ve nokta atışı LGS ‘de çıkabilecek sorular

8 Ders Saati İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

10 Ders Saati Türkçe

12 Ders Saati Fen Bilimleri

12 Ders Saati Matematik

Canlı Ders Takvimi:

Canlı derslerimiz haftanın her günü saat 19.00 - 21.40 saatleri arasından gerçekleştirilecektir.



Uygulanacak Deneme Sınavları:



Canlı derslerin başlamasının ardından duyurulacak takvime göre 2 adet deneme sınavına öğrenci yönetim sisteminiz üzerinden online şekilde katılabilir ve sınav sonucunuzu inceleyebilirsiniz.



Eğitimcilere Soru Sorma:



Canlı derslerin başlamasıyla birlikte uzman öğretmenlerimize anında soru sorabilir ve interaktif şekilde derslere katılabilirsiniz.



Derslerin Tekrar İzlenmesi:



Canlı dersler işlendikten sonra en geç ertesi gün öğrenci panelinizde bulunan tekrar izle bölümüne yüklenmiş olmaktadır. Bu kayıtlar sınav tarihine kadar sınırsız şekilde izlenebilir. Video kayıtlarda “hızlandırma seçeneği” bulunmaktadır.



Teknik Destek:



Canlı dersler esnasında teknik birimimiz derslerde oluşabilecek aksaklık için takip sağlamaktadır. Dersler başladıktan sonra tarafınıza iletilecek WhatsApp Teknik Destek Hattı üzerinden ilgili sorularınıza cevap ve yardım alabilirsiniz.



Ödeme Seçenekleri:



Ödemenizi banka kartı, kredi kartı ile tek çekim, kredi katına taksit, havale ve EFT seçenekleri ile gerçekleştirebilirsiniz. Taksit seçeneğini tercih ettiğiniz takdirde bankanızın öngördüğü vade farkı ödemenize yansıtılacaktır.



Aktivasyonun Sağlanması:



Sisteme kayıt yaptığınızda aktivasyonunuz en geç 1(bir) iş günü içerisinde sağlanmış olur.

İptal ve İade Koşullar:

Ürünlerimiz, online ve kayıtlı hizmetleri içeren dijital içeriktir. Bu bakımdan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ a dayanarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/ğ Maddesi uyarınca “elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler” kapsamında kalması sebebiyle ALICI’ nın cayma hakkı bulunmamaktadır. Ancak kurumumuz iyi niyet göstergesi olarak satın alma anından itibaren 15 gün süresince %10 kesinti uygulayarak iptal ve iade gerçekleştirmektedir. Bu süre aşıldıktan sonra mücbir sebebi (devlet görevine atanma, sağlık sorunu, vefat vb.) bulunan kullanıcılara resmi belge ibraz etmesi şartı ile toplam tutarın %10’u ve kullanım bedelleri kesintiye uğratılarak iade gerçekleştirilmektedir.

Detaylı bilgi almak için 0 542 123 89 36 numaralı WhatsApp hattına mesaj bırakabilirsiniz.