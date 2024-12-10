Akademi Giriş Sınavı AGS 2025 | Canlı Program

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Program Adı:

Fatih GENÇ Koordinatörlüğünde Akademi Giriş Sınavı AGS 2025

Program Türü:

Canlı Program



Toplam Ders Saati:

500 ders saati



AGS Eğitimci Kadrosu:

Fatih Genç - Eğitimin Temelleri ve Türk Millî Eğitim Sistemi

Aker Kartal - Sözel Yetenek

İlker Karabulut - Sayısal Yetenek

Mehmet Celal Özyıldız - Tarih

Önay Çepe -Türkiye Coğrafyası

İsmail Eryılmaz - Mevzuat Bilgisi

Program İçeriği:

400 ders saati sürecek konu öğretimi ve soru çözümü



Öğretim yılı sonunda 100 ders saati sürecek "Büyük Genel Tekrar" programı

Konu Dağılımı:



Sözel Yetenek

Sayısal Yetenek

Tarih

Türkiye Coğrafyası

Eğitimin Temelleri

Türk Milli Eğitim Sistemi

Mevzuat (Anayasa, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu)



UYARI: FUZEM, ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek açıklamalar doğrultusunda bu programın kapsamında, uygulanış tarihinde ve içerik süre dağılımında öğrencilerin lehine olacak şekilde revize yapabilir.



Program Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:

10 Aralık 2024 - Haziran 2025



Haftalık Ders Programı:

Kurumumuzda hafta içi sabah, hafta içi akşam ve hafta sonu grup seçeneklerimiz bulunmaktadır. Tercih ettiğiniz grup günlerinde olacak şekilde hafta içi grupları 3 gün ve günde 4 ders saati, hafta sonu grubu haftada 2 gün 6 ders saati olacak şekilde canlı ders programı uygulanır. Kurumumuzda "Başla Bitir" program sistemi uygulanmaktadır. ÖSYM tarafından açıklanacak takvime göre, Farklı UZEM günlük ders saati ve haftalık ders günü sayısında artış yapabilir.



Hediye Kitap Seti:

Programa kayıt olan öğrencilere 2025 AGS Ders Notu ve Soru Bankası Seti gönderilecektir. Yayın gönderimleri 2025 Canlı Ders Takvimi başlangıcı ile gerçekleşecektir.



Rehberlik Hizmeti:

Farklı Rehberlik birimi tarafından eğitim türünüze özgü olarak haftalık rehberlik semineri belirtilen gün ve saatte grubunuza yönelik olarak canlı şekilde gerçekleştirilecektir. Seminere canlı şekilde katılarak ya da video kayıtlarını izleyerek gerekli yönlendirmeleri alabilirsiniz. Ayrıca öğrencilerimizin ilgili sınav tarihine kadar geçerli olmak üzere toplam 5 defa bireysel görüşme bulunmaktadır. bu haklar 10 ağustos 2024 tarihi itibari ile başlayacak ve ilgili sınav tarihine kadar geçerli olacaktır.



Uygulanacak Deneme Sınavları:

Belirlenen 30 adet deneme sınavına öğrenci yönetim sisteminiz üzerinden online şekilde katılabilir ve sınav sonucunuzu inceleyebilirsiniz.



Eğitimcilere Soru Sorma:

Canlı derslerin başlamasının ardından oluşturulan özel gruplar üzerinden eğitimcilerinize doğrudan soru sorabilirsiniz.



Derslerin Tekrar İzlenmesi:

Canlı dersler işlendikten sonra ders videoları en geç ertesi gün öğrenci panelinizde bulunan tekrar izle bölümüne yüklenmiş olmaktadır. Bu kayıtlar sınav tarihine kadar sınırsız şekilde izlenebilir. Video kayıtlarda “hızlandırma seçeneği” bulunmaktadır.



Teknik Destek:

Canlı dersler esnasında teknik birimimiz derslerde oluşabilecek aksaklık için takip sağlamaktadır. Dersler başladıktan sonra tarafınıza iletilecek WhatsApp Teknik Destek Hattı üzerinden ilgili sorularınıza cevap ve yardım alabilirsiniz.



Ödeme Seçenekleri:

Ödemenizi banka kartı, kredi kartı ile tek çekim, kredi katına taksit, havale ve EFT seçenekleri ile gerçekleştirebilirsiniz. Taksit seçeneğini tercih ettiğiniz takdirde bankanızın öngördüğü vade farkı ödemenize yansıtılacaktır.



Aktivasyonun Sağlanması:

Kredi Kartı ile gerçekleştirilen ödemelerde öndeme onayı alındıktan sonra aktivasyonunuz otomatik olarak sağlanmış olur. Havale/EFT yoluyla gerçekleştirilen ödemelerde ise aktivasyonunuz 1 (bir) iş günü içerisinde sağlanmmış olacaktır.



Burs Olanakları:

Bu Eğitim Programımızdan;

Birinci derece Şehit yakınları "%100 Burslu"

Birinci derece Gazi yakınları "%50 Burslu"

Özel gereksinimli bireyler "%25 Burslu"

Önceki yıllardan öğrencimiz olan bireyler "%25 Burslu"

olarak yararlanabilirler.



UYARI: Belirtilen nitelikleri taşıyan bireylerin kayıt esnasında ayrıcalıklı durumlarını belirten resmi belgeyi, süreç içerisinde ise kendi adlarına yapmış oldukları sınav başvuru belgesini kurumumuza ibraz etmeleri gerekmektedir. Bunun sağlanmaması durumunda idari ve hukuki süreç başlatılacaktır.

İptal ve İade Koşullar:

Ürünlerimiz, online ve kayıtlı hizmetleri içeren dijital içeriktir. Bu bakımdan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ a dayanarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/ğ Maddesi uyarınca “elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler” kapsamında kalması sebebiyle ALICI’ nın cayma hakkı bulunmamaktadır. Ancak kurumumuz iyi niyet göstergesi olarak satın alma anından itibaren 15 gün süresince %10 kesinti uygulayarak iptal ve iade gerçekleştirmektedir. Bu süre aşıldıktan sonra mücbir sebebi (devlet görevine atanma, sağlık sorunu, vefat vb.) bulunan kullanıcılara resmi belge ibraz etmesi şartı ile toplam tutarın %10’u ve kullanım bedelleri kesintiye uğratılarak iade gerçekleştirilmektedir.

Detaylı bilgi almak için 0 542 123 89 36 numaralı WhatsApp hattına yazabilirsiniz.